Libye : le trafic aérien de jour reprend à l'aéroport de Tripoli

Le trafic aérien sur le seul aéroport fonctionnel de Tripoli, limité aux vols nocturnes depuis le 8 avril “pour raisons de sécurité” après des bombardements, est désormais autorisé durant la journée, ont annoncé lundi les autorités aéroportuaires.

“Nous avons reçu l’ordre d’ouvrir l’espace aérien de l’aéroport international de Mitiga 24 heures sur 24”, a annoncé l’aéroport sur sa page Facebook officielle.

Cet aéroport, situé à l’est de la capitale libyenne, avait été la cible le 8 avril d’un raid aérien revendiqué par l’Armée nationale libyenne (ANL), la force du maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort de l’est libyen.

Ce dernier a lancé le 4 avril une offensive en vue de s’emparer de Tripoli, siège du Gouvernement d’union nationale (GNA) dirigé par Fayez al-Sarraj, le seul reconnu par la communauté internationale.

A la suite de ces bombardements, l’aéroport avait restreint son trafic aux vols nocturnes, entre 15H00 et 06H00 GMT.

Il avait également été fermé durant quelques heures dans la nuit de samedi à dimanche après de nouveaux raids.

Les combats entre l’ANL et les forces loyales au GNA se concentrent depuis deux semaines au sud de Tripoli. En plus des combats au sol, les deux camps mènent des raids aériens et s’accusent mutuellement de viser des civils.

L’aéroport de Mitiga est une ancienne plateforme militaire utilisée pour le trafic civil en remplacement de l’aéroport international de Tripoli, gravement endommagé en 2014 par des combats. Seules les compagnies aériennes libyennes opèrent dans le pays, assurant des vols intérieurs et des liaisons régulières avec quelques pays, dont la Tunisie et la Turquie.

