Exploiter le potentiel touristique du Nigeria: entretien avec Mary Dinah [Travel, TMC]

Pendant longtemps, quand on parlait du Nigéria, les mots qui venaient à l’esprit étaient: insécurité, terrorisme …

Lentement mais sûrement pourtant, la narrative commence à changer. On parle du Nigeria pour sa brillante génération de jeunes entrepreneurs, pour son bouillonnant secteur artistique … le temps est-il venu pour le tourisme?

Selon un récent rapport de PricewaterhouseCoopers, l’industrie hôtelière au Nigeria devrait connaître une croissance de 5,4% entre 2018 et 2022. Les voyages et le tourisme représentent actuellement plus de 600 000 emplois au Nigéria, un nombre qui devrait doubler au cours de la prochaine décennie.

D’où l’importance de développer des structures plaçant le Nigeria comme une destination touristique de choix.

Et un mois après une élection présidentielle qui bien que contestée, s’est déroulée dans la paix, Mary Dinah pense que le Nigeria est prêt à tourner définitivement le dos à ses anciens démons.