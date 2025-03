RDC : l'Angola propose une mediation avec le M23, reactions mitigées à Goma

À l'issue d'une visite du président congolais Félix Tshisekedi à Luanda, la présidence angolaise a annoncé la tenue de négociations directes entre Kinshasa et les rebelles du M23/AFC.

Cette annonce, accueillie avec un mélange d'espoir et de scepticisme à Goma, ville sous occupation du M23 depuis janvier dernier, suscite des réactions contrastées.

"C’est un ouf de soulagement pour nous, la population civile", confie Franck Mbutu, habitant de Goma. "Les armes n’imposent pas la paix. Ce sont les négociations qui peuvent faire en sorte que la population puisse vivre avec tranquillité."

Balangezi, un autre habitant de Goma, se montre également optimiste : "Peu importe la voie que ça va prendre, seule la paix nous concerne. Si c’est la négociation qui va nous restituer la paix, nous sommes d’accord."

Cependant, la prudence est de mise. Tina Salama, porte-parole du président Tshisekedi, s'exprime avec réserve sur son compte X : "Nous prenons acte et attendons de voir la mise en œuvre de cette démarche de médiation angolaise. Nous rappelons par ailleurs qu’il existe un cadre préétabli qui est le processus de Nairobi et nous réaffirmons notre attachement à la Résolution 2773."

Pour certains habitants de Goma, le retour d'une paix durable reste incertain. "S’il n’y a pas de sérieux dans l’applicabilité des consensus ou des décisions qui ont été prises, alors ces mouvements vont encore renaître", craint Lifo Fazili. "Tout ce que nous demandons, c’est qu’il y ait du sérieux de la part de ceux qui nous gouvernent."

Cette initiative angolaise intervient alors que la SADC (Communauté de développement de l’Afrique australe) organise un sommet extraordinaire le 13 mars pour discuter de la situation sécuritaire en RDC. Les affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, se sont intensifiés début mars, le mouvement rebelle s'emparant de nouvelles zones en territoire de Masisi au Nord-Kivu.

Le dialogue direct entre Kinshasa et le M23/AFC reste un espoir fragile pour la population de Goma, qui aspire à la paix et à la sécurité. La réussite de cette initiative dépendra de la volonté des parties prenantes à négocier de bonne foi et à trouver des solutions durables à la crise.