Mozambique : plus de 100 morts depuis le debut des manifestations post-élections

Plus de 100 personnes, dont des enfants, ont été tuées par les forces de sécurité lors des manifestations post-électorales qui durent depuis près de deux mois au Mozambique, ont déclaré des groupes de défense des droits et de la société civile.

Le principal dirigeant de l'opposition a appelé jeudi à de nouvelles manifestations contre ce qu'il considère comme un vote truqué par le parti au pouvoir.

Ce pays d'Afrique australe, qui a connu une guerre civile de 15 ans, de 1977 à 1992, est en proie à des troubles et à des manifestations de rue depuis que deux éminents représentants de l'opposition ont été tués dans leur voiture par des tireurs inconnus, le 18 octobre.

Ces meurtres, qualifiés d'assassinats politiques par leur parti, ont accru les tensions à la suite de l'élection présidentielle contestée du 9 octobre. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre le parti Frelimo, au pouvoir au Mozambique depuis près d'un demi-siècle.

Depuis le 21 octobre, 110 personnes ont été tuées lors des manifestations, selon Plataforma Eleitoral Decide, un groupe de la société civile mozambicaine qui surveille les élections. Trente-quatre d'entre elles ont été tuées entre le 4 et le 10 décembre, les manifestations ne montrant aucun signe d'apaisement.

L'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International a confirmé ce bilan et a déclaré mercredi que ces victimes faisaient partie des 357 personnes qui ont été abattues par les forces de sécurité au cours des manifestations. Plus de 3 500 personnes ont été arrêtées arbitrairement.

Les groupes de défense des droits ont critiqué les autorités mozambicaines pour ce qu'ils appellent une répression brutale de ce qui a commencé comme des manifestations pacifiques lors de l'élection, que les partis d'opposition considèrent comme truquée. Les observateurs internationaux ont également signalé des irrégularités lors du scrutin.

Le candidat du Frelimo, Daniel Chapo, a été déclaré vainqueur et président élu pour succéder à l'actuel dirigeant du Mozambique, Filipe Nyusi, qui a effectué un maximum de deux mandats. Chapo devrait être investi le 15 janvier, mais le résultat de l'élection n'a pas été validé par le Conseil constitutionnel comme il se doit, l'opposition ayant déposé des recours en justice.

Le Frelimo a déjà été accusé de truquer les élections en bourrant les urnes et en faisant travailler des fonctionnaires qui lui sont fidèles dans les bureaux de vote, notamment lors des élections locales de l'année dernière, qui ont également suscité des protestations.

Mais les manifestations actuelles constituent le plus grand défi lancé au Frelimo depuis son arrivée au pouvoir lors de l'indépendance du pays par rapport au Portugal en 1975.

Des milliers de manifestants ont barricadé des routes, brûlé des pneus et incendié des postes de police et des bureaux du Frelimo dans la capitale, Maputo, et dans d'autres grandes villes, paralysant ainsi une partie du pays. L'armée a été déployée.

Les autorités ont déclaré que les manifestations étaient violentes et devaient être réprimées, mais les groupes de défense des droits de l'homme les ont accusées d'avoir fait un usage excessif de la force pour faire monter la colère.

Les groupes de défense des droits affirment que la police et les soldats ont régulièrement tiré sur des manifestants pacifiques, tandis qu'un véhicule de l'armée qui a foncé sur une manifestante et l'a écrasée a été filmé et cité par les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays comme preuve de la brutalité des forces de sécurité. L'armée a déclaré qu'il s'agissait d'un accident.

Le chef de l'opposition, Venancio Mondlane, qui est arrivé en deuxième position derrière Chapo lors des élections, a quitté le pays parce qu'il craint pour sa sécurité, mais il a encouragé les gens à continuer à manifester en publiant régulièrement des vidéos et des messages sur les réseaux sociaux.

Il a déclaré qu'il annoncerait une nouvelle phase de manifestations lundi. "Si le régime veut toujours maintenir les résultats des élections, si les fraudeurs veulent maintenir l'idée d'établir un autre gouvernement illégal, illégitime et non élu, nous n'aurons pas d'autre choix", a déclaré M. Mondlane dans une vidéo.