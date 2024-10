Le Mozambique dans l'attente des résultats des élections

Au lendemain de l’élection présidentelle et parlementaire au Mozambique, la crédibilité du scrutin est examinée de près.

Le parti de gauche Frelimo au pouvoir depuis 49 ans ayant été accusé de bourrage d’urnes et de falsification des résultats lors d’elections antérieures, des équipes d’observateurs électoraux régionaux et internationaux se trouvent actuellement dans le pays.

« Nous demandons également qu'aucun groupe de citoyens n'agite les autres, ne les menace. Que tout se passe dans la paix et la tranquillité. Je demande aussi, et je le répète, que le jeu dure 90 minutes (en utilisant la métaphore d'un match de football) et que le résultat soit connu après le coup de sifflet. Il faut éviter d'annoncer les résultats trop tôt, quand le match dure depuis 15 ou 20 minutes, ou pendant la mi-temps, pour proclamer une équipe gagnante. Vous connaissez des équipes qui ont proclamé les résultats, c'est pourquoi nous devons être concentrés pour ne pas perturber le processus », a déclaré le Président du Mozambique Felipe Nyusi.

Le Frelimo a toujours nié les accusations de falsification des élections. Le parti a établi un Etat a parti unique après l’indépendance et a mené une guerre contre le parti d’opposition historique la Resistance nationale du Mozambique aussi appelé Renamo.

« Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que ce processus se déroule de manière transparente, équitable et transparente. Le refus de la présence des éléments du MDM (Mouvement démocratique mozambicain) et le refus de remettre les lettres de créance à nos délégués ne font qu'engendrer la fraude. Par conséquent, je souhaite informer tout le monde dans les prochaines heures et je me rendrai personnellement sur toutes les tables (centres de vote) de la ville de Maputo pour m'assurer que mes éléments (ceux de son parti) sont présents », a indiqué Lutero Simango, candidat à la présidence du Mouvement démocratique du Mozambique.

Le Front pour la libération du Mozambique, a désigné Daniel Chapo, pour succéder au président Filipe Nyusi, qui a effectué deux mandats au maximum, les analystes estiment que son plus grand défi sera probablement lancé par l’indépéndant Venancio Mondlane.