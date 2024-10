RDC : le M23 génère 300 000 dollars par mois grâce au tantale

Un groupe rebelle armé au Congo génère environ 300 000 dollars par mois de revenus grâce au contrôle qu'il exerce sur une zone minière dans l'est du pays, a appris le Conseil de sécurité des Nations unies.

En avril, le M23, un groupe rebelle qui aurait des liens avec le Rwanda, s'est emparé de la zone minière de Rubaya, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), où se trouvent des gisements d'un minerai clé utilisé dans la production de smartphones et d'ordinateurs.

Plus de 15 % de l'approvisionnement mondial en tantale, un métal rare extrait du coltan, provient de Rubaya, a déclaré Bintou Keita, chef de la mission des Nations unies au Congo, au Conseil de sécurité. "Si des sanctions internationales ne sont pas imposées à ceux qui profitent de ce commerce criminel, la paix restera insaisissable et les civils continueront à souffrir".

Le tantale fait partie des minerais identifiés au début de l'année dans une lettre du gouvernement congolais interrogeant Apple sur le fait que l'entreprise technologique était au courant de l'existence de "minerais de sang" introduits en contrebande dans sa chaîne d'approvisionnement.

Le conflit qui sévit depuis des décennies dans l'est de la RDC est à l'origine de l'une des pires crises humanitaires au monde. Plus de 120 groupes armés se battent pour le pouvoir, la terre et de précieuses ressources minérales, tandis que d'autres tentent de défendre leurs communautés. Certains groupes armés ont été accusés de massacres, de viols et d'autres violations des droits de l'homme. La violence a déplacé quelque 6 millions de personnes dans l'est du pays.

Le M23, ou Mouvement du 23 mars, est un groupe militaire rebelle composé principalement de membres de l'ethnie tutsie qui s'est détaché de l'armée congolaise il y a un peu plus de dix ans. Ils ont mené une vaste offensive en 2012 et se sont emparés de la capitale provinciale de Goma, près de la frontière avec le Rwanda, ville qu'ils menacent à nouveau.

La RDC affirme que le Rwanda a été impliqué dans des crimes de guerre dans l'est du pays et les experts des États-Unis et de l'ONU l'accusent d'avoir soutenu militairement le M23. Le Rwanda nie ces allégations, mais a admis en février qu'il disposait de troupes et de systèmes de missiles dans l'est de la RDC pour assurer sa sécurité, soulignant le renforcement des forces congolaises près de la frontière.

En juillet, des experts de l'ONU ont estimé qu'entre 3 000 et 4 000 membres des forces gouvernementales rwandaises étaient déployés dans l'est de la RDC aux côtés du M23, qui a réalisé d'importantes avancées.

La semaine dernière, un tribunal régional d'Afrique de l'Est a ouvert une procédure dans le cadre d'une plainte déposée par la RDC contre le Rwanda, l'accusant de violer la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC en envoyant des troupes pour aider les rebelles dans l'est du pays.