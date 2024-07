Afrique du Sud : 6 pompiers morts en combattant un feu de brousse

Six pompiers sont morts en combattant un feu de brousse dans la province du KwaZulu-Natal, dans l'est de l'Afrique du Sud, et deux autres sont dans un état critique, ont annoncé lundi les services d'urgence.

Les autorités ont déclaré qu'elles soupçonnaient que l'incendie de dimanche avait été déclenché par des braconniers qui tentaient de piéger des animaux pour les tuer.

Trois pompiers sont morts sur les lieux de l'incendie près de la ville de Boston, à environ 130 km à l'intérieur des terres de la ville de Durban, sur la côte est, a déclaré le porte-parole des services d'urgence, Roland Robertson. Il a ajouté que trois autres pompiers avaient été soignés et placés sous respirateur, mais qu'ils étaient tous décédés peu après leur admission à l'hôpital.

Un pompier est toujours sous respirateur à l'hôpital, et un autre est également dans un état critique.

M. Robertson a indiqué que certains braconniers auraient également été blessés dans les incendies survenus à proximité de fermes privées, le vent et la sécheresse du sol ayant provoqué des incendies incontrôlables. Aucune arrestation de braconniers présumés n'a été signalée.

Des incendies ont brûlé dans d'autres parties du KwaZulu-Natal la semaine dernière en raison de la chaleur et du vent, faisant au moins sept autres morts dans différentes parties de la province, selon le gouvernement local.

Ces incendies surviennent alors que l'autre côté de l'Afrique du Sud a été frappé par de multiples tempêtes, entraînant des vents violents et des inondations.

Une série de fronts froids en provenance de l'océan Atlantique a causé des dégâts considérables au Cap et dans les régions avoisinantes, à l'extrémité sud-ouest du pays, au cours des dix derniers jours. Environ 15 000 personnes ont été touchées et des milliers de maisons et autres structures ont été endommagées ou détruites.