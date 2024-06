Afrique du Sud : en route vers un gouvernement d'unité nationale

Les législateurs sud-africains devraient élire le président du pays vendredi, après avoir prêté serment lors de la première séance du Parlement, qui révélera également le type de gouvernement d'unité que le Congrès national africain (ANC) au pouvoir a réussi à mettre en place après avoir perdu sa majorité pour la première fois depuis 1994.

Les députés devraient également élire le nouveau Président et le vice-président du Parlement, choix qui seront déterminés par les négociations qui ont eu lieu entre l'ANC et les partis d'opposition depuis que les résultats des élections ont été déclarés il y a près de deux semaines.

Les partis sont sous pression pour conclure les négociations d'ici jeudi afin de respecter l'obligation constitutionnelle de faire prêter serment aux députés et d'élire le président dans les 14 jours suivant la proclamation des résultats de l'élection.

Le Congrès national africain (ANC) a remporté 40% des voix lors de ces élections très contestées, suivi par l'Alliance démocratique (DA), avec un peu plus de 21 %, et par le parti uMkhonto weSizwe, nouvellement créé, avec environ 15% des voix lors de sa toute première élection.

L'ANC a choisi de former un gouvernement d'unité nationale qui inclura la plupart des partis politiques ayant participé aux élections, au lieu d'une simple coalition avec quelques partis.

Toutefois, les premières négociations ont mis à nu les profondes divisions entre les partis politiques sud-africains, certains rejetant déjà le gouvernement d'unité proposé, tandis que d'autres ont accepté d'en faire partie.

Le comité exécutif national de l'ANC, l'organe décisionnel le plus élevé du parti entre les conférences, se réunira au Cap jeudi pour finaliser les accords conclus avec les autres partis et fera une annonce par la suite.

Mercredi, l'Inkatha Freedom Party, cinquième parti en importance avec 3,85% des voix, a confirmé qu'il avait décidé de rejoindre le gouvernement d'unité nationale qui sera dirigé par l'ANC. Il a également déclaré avoir entamé des négociations en vue de former une coalition avec l'ANC et la DA dans la province du KwaZulu-Natal, où le parti MK a obtenu le plus grand nombre de voix.

"Nous participerons au gouvernement d'unité nationale dans l'intérêt de notre pays et de notre peuple, qui souhaite que la vie continue avec un gouvernement stable qui s'occupera de ses problèmes", a déclaré le président de l'IFP, Velenkosini Hlabisa.

Alors que le parti MK est sans doute le plus grand vainqueur de l'élection, avec une performance impressionnante malgré sa création il y a seulement six mois, il a refusé de rejoindre le gouvernement d'unité et a cherché à empêcher la tenue de la séance.

Jeudi, la Cour constitutionnelle a rejeté la demande du parti visant à empêcher le président de la Cour suprême de convoquer la première séance, donnant ainsi le feu vert à celle-ci. Le parti continue de contester les résultats des élections, affirmant que les votes sont largement truqués, et a déclaré que ses 58 députés élus boycotteraient la séance.

La Constitution sud-africaine stipule qu'un tiers seulement des 400 membres du Parlement doivent être présents pour que le quorum soit atteint et que le vote pour l'élection du président puisse avoir lieu. La commission électorale indépendante d'Afrique du Sud et les observateurs indépendants ont déclaré que l'élection était libre et équitable.

Alors que la date limite pour parvenir à un accord approchait jeudi, le désaccord entre la DA et le quatrième parti le plus important, les Combattants pour la liberté économique (EFF), semblait être l'un des principaux points d'achoppement.

Le parti de gauche EFF a déclaré qu'il ne participerait à aucun accord impliquant le parti centriste DA, qu'il accuse d'être anti-Noirs et opposé aux politiques visant à remédier aux injustices du passé de l'Afrique du Sud, notamment l'émancipation économique des Noirs et la redistribution des terres.

Les deux partis restent idéologiquement opposés, la DA ayant déclaré l'EFF comme son principal rival l'année dernière.

L'animosité entre les deux partis suggère que l'ANC pourrait devoir former un gouvernement d'unité nationale qui n'inclurait pas l'EFF et le parti MK, un schéma qui pourrait également se reproduire dans les gouvernements de coalition au niveau provincial, où l'ANC n'a pas non plus réussi à maintenir une majorité dans plusieurs provinces.