Kenya : au moins 1 mort dans l'explosion d'une charrette tirée par un âne

Une charrette tirée par un âne et transportant une bombe artisanale présumée a explosé à un poste de contrôle à la frontière entre le Kenya et la Somalie jeudi, tuant un policier kényan et en blessant grièvement quatre autres, ont indiqué les autorités.

Selon un rapport de la police kenyane consulté par l'Associated Press, la charrette tirée par deux ânes et montée par un homme a franchi le poste de contrôle somalien de Bula Hawa et est entrée sur le territoire kenyan, où elle a été arrêtée par des agents chargés de vérifier le chargement.

Le cavalier a sauté et est retourné en Somalie en courant quelques instants avant que la charrette n'explose, provoquant un gigantesque incendie au poste frontière situé dans le comté de Mandera, dans le nord du pays, selon le rapport.

Le rapport indique que le conducteur de la charrette a été arrêté par la police somalienne alors qu'il tentait de s'enfuir, et que l'équipe de sécurité du comté de Mandera négocie avec la police de Bula Hawa pour qu'il soit remis aux autorités kenyanes.

L'attentat n'a pas été revendiqué, mais les soupçons se sont immédiatement portés sur Al-Shabab, un groupe extrémiste basé en Somalie et lié à Al-Qaida.

Al-Shabab a juré de se venger du Kenya pour avoir envoyé des troupes en Somalie en 2011 afin de combattre les militants. Le groupe avait organisé une série d'enlèvements d'Occidentaux au Kenya qui menaçaient le tourisme, pilier essentiel de l'économie du pays.

Les forces kenyanes font désormais partie de la mission de maintien de la paix de l'Union africaine qui, depuis plus de 20 ans, soutient le gouvernement somalien dans sa lutte contre l'insurrection d'Al-Shabab. L'année dernière, la mission de l'UA a commencé à réduire ses troupes en vertu d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies visant à rendre le contrôle au gouvernement somalien.

Ces dernières années, les attaques d'Al-Shabab au Kenya se sont limitées à des attentats à la bombe en bord de route visant principalement l'armée et la police. Lundi, cinq policiers ont été blessés lorsque leur camion a été touché par une bombe placée en bord de route dans le comté de Lafey Mandera.