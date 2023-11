Ouganda : Yunga, une application sécuritaire contre la criminalité

Cette alarme installée sur ce mur s'éteint alors que Ssali s'avance vers sa ferme agricole.

Ici à Kyaliwajjala, une banlieue de Kampala, assurer la sécurité est un effort communautaire. Pour arrêter les voleurs notoires, Stephen Ssali et ses voisins ont rejoint un réseau numérique qui les relie directement aux postes de police les plus proches.

Yunga connecte une communauté dans un rayon de 20 km. Il fonctionne grâce à un moniteur et un système d’alarme relié à un téléphone portable. L'application a été développée en 2019 par l’ingénieur logiciel Anatoli Kirigwajjo. L’idée lui est née après le cambriolage de la maison de son voisin.

Ce problème de sécurité cause une perte de plus d'1 milliard de dollars que nous perdons tous collectivement en Afrique, et c’est un énorme problème pour nous. Tout cela combiné nous a donné l’occasion de combler ce manque et de créer une solution qui fonctionne pour nous et pour les autres personnes qui font face au même défi explique Anatoli Kirigwajjo.

Ce grand nombre élevé d’introductions par effraction dans les domiciles, a été révélé par l’indice du crime organisé en Afrique de 2021, qui évalue les niveaux de criminalité organisée dans les 54 pays d'Afrique. Selon son classement, l’Ouganda arrive au 13e rang des pays avec le plus fort taux de criminels du continent. Pour la police, ce dispositif sécuritaire, pourrait améliorer sa capacité d'intervention.

Le système est équipé de capteurs de mouvement qui déclenche l'alarme à distance lorsque les utilisateurs ne sont pas à proximité. Et il fonctionne même quand le téléphone est éteint. Ce dispositif sécuritaire coûte 135 $ par an. 1000 foyers s'en sont déjà équipés et plusieurs autres pourraient très bientôt le rejoindre.

Yunga a remporté le prix africain pour l’innovation en ingénierie en 2023. Avec l’augmentation du financement, Kirigwajjo espère connecter 32 000 ménages supplémentaires au cours des deux prochaines années.