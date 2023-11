Madagascar : l'attente des résultats après un scrutin tendu

Au lendemain du premier tour de la présidentielle à Madagascar, les rues d'Antananarivo semblent s'être réveillées après un scrutin tendu entre le camp du président sortant et un collectif de dix candidats, qui ont dénoncé des irrégularités et avaient appelé les quelque onze millions d'inscrits à bouder une élection jouée d'avance.

Selon les premiers résultats très partiels , Andry Raojoelina recueillait plus de 70% des suffrages exprimés sur près de 9% des bureaux de vote comptabilisés, selon des résultats mis en ligne par la commission électorale, dont l'impartialité est toutefois mise en doute par l'opposition et par certains Malgaches.

Le collectif de dix candidats a dénoncé le fort taux d'abstention à environ 60 % et a d'ores et déjà déclaré ne pas reconnaître le scrutin et continue à réclamer une suspension du processus électoral.

Les résultats préliminaires du premier tour doivent être connus dans une semaine. Un second tour, si nécessaire, est prévu le 20 décembre.