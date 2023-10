Afrique du Sud : visite historique du couple royal des pays bas

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a accueilli le roi Willem-Alexander et son épouse la reine Máxima des Pays-Bas, à l'Union Buildings à Pretoria ce jeudi.

Le couple royal néerlandais était en visite d'État, sur invitation du président, afin de renforcer les liens et le partenariat entre les Pays-Bas et l'Afrique du Sud.

Ramaphosa a évoqué les conflit les conflits qui divisent actuellement la planète déplorant les milliers de morts et les nombreux blessés :

"Notre détermination à construire un avenir pacifique et égalitaire est mise à rude épreuve et la réconciliation et l'apaisement sont cruellement nécessaires. Le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine et les événements dévastateurs qui se déroulent en Israël et en Palestine ont attristé nombre d'entre nous et nous ont fait craindre pour l'avenir de la coopération internationale et pour notre aspiration commune à réaliser un monde sans conflit."

Le roi Willem-Alexander a salué l'esprit combatif de l'Afrique du Sud pour mettre fin à l'apartheid et l'engagement du pays en faveur d’une réconciliation :

"Après la rupture des liens coloniaux, un sentiment de parenté a subsisté, mais ce n'est que dans les années 1960 qu'une large prise de conscience de l'injustice à l'égard de la population noire a émergé aux Pays-Bas. Notre pays s'est engagé dans la lutte contre l'apartheid, une lutte qui a abouti grâce à des personnes comme vous".

Il s'agit de la première visite d’Etat du couple royal néerlandais en Afrique du Sud. Au terme de ce déplacement qui aura duré 3 jours, les souverains visiterons le cap demain, et seront reçus par le maire de la ville, Geordin Hill-Lewis, et le premier ministre, Alan Winde.