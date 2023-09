Afrique du Sud : le match contre l'Ecosse sera "le plus important"

Le sélectionneur de l'Afrique du Sud Jacques Nienaber a affirmé que le premier match des Springboks face à l'Écosse, le 10 septembre à Marseille, "sera le plus important de la Coupe du monde", qui débute vendredi et dont son équipe est tenante du titre. L'équipe est arrivée dimanche dans le sud de la France.

Les légendaires Springbocks, rugbymen de l'équipe d'Afrique-du-Sud, ont pris ce dimanche matin leurs quartiers au Grand Hôtel des Sablettes à La Seyne-sur-Mer, dans le département du Var.

Il s'agira de leur camp de base pour la première partie de la Coupe du Monde de rugby qui démarre ce vendredi au Stade de France. L'endroit leur est familier, depuis novembre dernier, et la rencontre face à la France.

"Nous sommes dans une poule - B - difficile, c'est pourquoi le match contre l'Écosse est si important", a expliqué le coach sud-africain lors d'une conférence de presse à La Seyne-sur-Mer.

"Les matches de préparation que l'on a joués ont beaucoup compté car ils nous ont permis d'obtenir de la confiance, d'apprendre et de construire. De nous préparer pour affronter l'Écosse", a-t-il ajouté.

Pour autant, le sélectionneur sud-africain a affirmé qu'une défaite lors de ce premier match du Mondial-2023 -8 septembre - 28 octobre - ne serait pas rédhibitoire pour la suite de la compétition, comme ça a été le cas pour les Springboks au Mondial-2019 au Japon.

"Gagner le premier match d'une Coupe du monde ne signifie pas nécessairement que vous finirez par gagner ou perdre la Coupe du monde. C'est juste de l'histoire et c'est bien, ça écrit cette histoire", a-t-il estimé.

"Mais cela n'a aucune influence, ça nous enlèvera juste un peu de pression ou ça nous en ajoutera", a souligné Jacques Nienaber.

Champions en titre

Tenants du titre, les Springboks font partie des favoris pour cette compétition, ce qui n'est pas forcément du goût de leur sélectionneur.

"Cela n'a aucune influence sur nous. Que l'on soit favori ou non ne fera pas qu'on sera meilleur que l'Écosse ou non. Je comprends le concept et cela fait partie de l'histoire mais seule notre préparation aura une incidence sur ce match", a-t-il rétorqué.

"Le match contre l'Écosse sera une finale pour nous parce que nous sommes dans une poule difficile, a abondé l'ailier Cheslin Kolbe. Nous allons nous concentrer sur notre préparation pour ce match important".

"Nous sommes champions en titre mais c'était il y a quatre ans. Reproduire ça nous demande beaucoup de sacrifices, du travail acharné et de la cohésion entre tous les membres de l'équipe. Nous voulons rendre notre pays fier de nous et créer des souvenirs", a ajouté l'ancien joueur de Toulouse et de Toulon.

L'Afrique du Sud, après être entrée en lice face à l'Écosse, affrontera la Roumanie, le17 septembre, l'Irlande, le23 septembre et les Tonga, le1er octobre.

Les springboks font partis des grands favoris de cette coupe du Monde. Tout comme la France, l'Irlande et la Nouvelle-Zélande.

Ces quatre équipes, réparties dans deux poules différentes sur les quatre que compte la compétition, se jaugeront dès la première phase.