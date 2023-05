Russie : l'Ouganda se réjouit de la prolongation de l'accord céréalier

Le ministre ougandais des Affaires Étrangères Jeje Odongo en visite à Moscou a animé mercredi une conférence de presse conjointe avec son homologue Serguei Lavrov.

Le diplomate ougandais est revenu sur la prolongation de deux mois supplémentaires de l'accord des céréales ukrainiennes via la mer noire. Il a par ailleurs souligné l'impact du conflit russo-ukrainien sur l'approvisionnement des céréales en Afrique.

"Un grand nombre de pays africains, en particulier ceux du nord dépendent des céréales, notamment du blé utilisé pour le pain. Nous comprenons leur situation difficile a expliqué Jeje Odongo, ministre ougandais des affaires étrangères.

Signé en juillet dernier à Istanbul entre les Nations unies, l'Ukraine, la Russie et la Turquie, l'accord a permis d'exporter ces dix derniers mois plus de 30 millions de tonnes de céréales ukrainiennes, permettant de soulager la crise alimentaire mondiale provoquée par la guerre.

Cette visite du ministre ougandais intervient alors que se prépare une médiation africaine composée de six présidents, et qui aura pour mission de trouver une solution au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Pour le diplomate russe, son pays est ouvert à tous les partenaires intéressés par la stabilité du monde.

"Bien sûr, nous aimerions comprendre quelles initiatives concrètes, le président Ramaphosa et ses collègues africains, y compris le président ougandais Museveni, aimeraient nous présenter. Nous sommes ouverts, comme je l'ai dit à maintes reprises, à toute proposition sérieuse et engagée de la part de n'importe quel État " a souligné Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires Étrangères

Outre l'Afrique du Sud et l'Ouganda, la mission africaine inclura le Sénégal, la Zambie, le Congo et l'Egypte. Ces présidents se rendront en Russie et en Ukraine en juin ou juillet prochain suite aux souhaits du président Cyril Ramaphosa.

Les pays africains ont été moins unanimes que les grandes puissances occidentales à dénoncer l'offensive militaire russe en Ukraine. Des pays comme le Sénégal et l'Afrique du Sud se sont ainsi abstenus à l'ONU lors du vote d'une résolution la condamnant.