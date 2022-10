Mali : 11 personnes tuées dans l'explosion d'un engin

Au moins 11 personnes ont été tuées après l’explosion d’un engin au passage de leur bus sur la route entre Bandiagara et Goundaka, dans le secteur de Mopti, dans le centre du Mali.

Selon des sources hospitalières, l’explosion a fait aussi 53 blessés.

Le centre du Mali est un des foyers des violences et de l'activité jihadiste qui se sont propagées à partir du nord en 2012 et qui ont gagné le Burkina Faso et le Niger voisins.

Selon un rapport de la mission des Nations unies au Mali, au 31 août, les mines et les engins explosifs improvisés avaient fait 72 morts dans le pays.