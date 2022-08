Attentat-Somalie : une centaine de personnes sauvées des décombres

Pendant que le siège de l’hôtel pris d’assaut par des shebabs a pris fin dimanche matin, les Somaliens attendaient anxieusement des nouvelles de leurs proches.

Près de 30 heures après le début de l’attaque de l’hôtel Hayat à Mogadiscio, les secouristes sont parvenus à sortir une centaine de personnes des débris, au moins 13 civils ont perdus la vie et des dizaines ont été blessés.

_"_Pendant les opérations, les agences de sécurité se sont concentrées sur le sauvetage des citoyens piégés et ont réussi à sauver plus de 106 personnes, dont des enfants et des femmes." a expliqué leMajor général Abdi Hassan Mohamed, commissaire de police somalien.

Le bâtiment de l'hôtel a subi d'importants dégâts lors de la fusillade entre les forces somaliennes et les djihadistes d’al-shabab, entraînant l'effondrement de certaines parties et prenant au piège plusieurs personnes.

"Je peux dire que c'est un désastre ce qui s'est passé ici qui a affecté notre peuple à tous les aspects que ce soit la mort ou la destruction des biens. Le siège de l'hôtel a duré environ 32 heures, ils (les forces de sécurité et al Shabab) se sont battus pour nous. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de propriétés détruites ici, ce genre d'incidents est répétitif. En tant que jeunes hommes, nous sommes toujours les victimes de telles attaques." a dit Abdiqani Ali Adam, témoin oculaire.

L'attaque est la plus importante à Mogadiscio depuis que le nouveau président somalien Hassan Sheikh Mohamud a pris ses fonctions en juin, et souligne le défi que représente la tentative d'écraser les 15 ans d'insurrection du groupe militant islamiste.