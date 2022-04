Covid-19 : un nouveau variant détecté au Botswana

Un nouveau variant du Covid-19 a été découvert au Botswana. Nommée Omicron B.A.4 et B.A.5 , cette sous-lignée serait issue du variant Omicron, et a déjà été détectée dans trois autres pays.

Quatre personnes entièrement vaccinées ont été testées positives à cette nouvelle mutation, et présentent de légers symptômes, a déclaré Christopher Nyanga, secrétaire général du ministère de la Santé. Les cas détectés font l'objet d'un suivi, afin de recueillir plus d'information sur sa propagation et sa gravité. Des enquêtes sont également en cours pour déterminer si les vaccins existants sont efficaces contre ce variant.

Lors de la conférence de presse, le secrétaire général a également appelé la population à ne pas paniquer, mais à rester vigilante.

Il a encouragé les citoyens à se faire vacciner et à effectuer les doses de rappels dans la mesure du possible, afin de limiter les complications médicales. Le ministère de la Santé a annoncé attendre de nouvelles directives de la part de l'OMS sur la manière de gérer sa transmission du virus.

Détecté en novembre 2021 dans le pays, le variant Omicron avait entraîné une importante interdiction de voyager en Afrique australe.