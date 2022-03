Centrafrique : "la situation s'améliore", selon le président Touadéra

Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra s'est félicité mercredi de l'amélioration de la situation sécuritaire de son pays. Il a prononcé un discours devant l'Assemblée nationale à l'occasion d'une cérémonie célébrant le premier anniversaire de son deuxième mandat.

En dépit de ce contexte difficile, nous sommes satisfaits de l'amélioration de la situation sécuritaire nationale et à la reprise des activités économiques grâce à la montée en puissance de forces de défense et de sécurité et à l'appui de nos alliés russes et rwandais a-t-il expliqué.

Le président Touadéra avait prêté serment fin mars 2021 trois mois après une réélection dans un pays occupé alors aux deux tiers par de nombreux groupes armés. Certains avaient lancé une offensive en janvier sur Bangui pour la renverser.

Par ailleurs, le dialogue de réconciliation nationale entamé en Centrafrique, a pris fin la semaine dernière et selon le président Touadéra, il a atteint son objectif.