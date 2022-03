Burkina Faso : les habitants de Djibo partagés entre peur et désespoir

La situation sécuritaire est toujours confuse à Djibo dans le nord du Burkina Faso. Cela fait bientôt trois semaines que la ville est encerclée par des hommes armés non identifiés qui menacent la quiétude des populations.

Le cheptel est lui aussi menacé par ce qui s'apparente à un blocus de la ville même si les autorités n'ont pour l'heure confirmé ni infirmé la présence des hommes armés dans cette ville située à 215 km de la capitale Ouagadougou.

La ville ne survit pour l’instant que sous la perfusion des actions humanitaires de quelques organisations qui tentent tant bien que mal de rester sur place afin d’aider les populations. Les organisations de la société civile craignent pour la survie de près 200 000 personnes qui n'ont plus le droit d'aller et de venir. Face à l'extrême sécheresse, les bovins et petits ruminants risquent de manquer de fourrage. Dans cet imbroglio, seules les ONG arrivent difficilement à travailler.

Notons que la ville abrite deux bases militaires. La population attend la réaction des forces de sécurité.