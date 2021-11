Tunisie : Kais Saied reçoit la société civile après les manifestations d'Agareb

Après quelques jours de manifestations violentes pour la fermeture d'une décharge à Agareb en Tunisie, des représentants de la société civile ont été reçus jeudi par le président Kais Saied.

À Agareb les protestataires s'insurgent contre le déversement de déchets chimiques dans la décharge destiné uniquement aux ordures ménagères. Lors de cette rencontre au palais présidentiel, Kais Saied a déclaré "le dossier des déchets est un problème qui concerne toutes les régions du pays, et des efforts seront fournis pour y trouver une solution dans les plus brefs délais."

"Nous avons reçu une invitation du Président pour expliquer et transmettre le message des habitants d'Agareb qui souffre du problème permanent des ordures. Le président comprend leurs revendications et s'est engagé à les rencontrer à nouveau dans deux jours, avec le ministre de l'Environnement, afin de trouver une solution définitive au problème de la décharge d'Agareb. Et aussi à ouvrir une enquête sur les circonstances de la mort des manifestants Abderrazek Lacheheb et Amal à Agareb." a précisé Chokri Bahri, membre de la société civile au sortir de l'audience avec le président.

Le mouvement de protestation a pris de l'ampleur après la mort mardi d'un homme de 35 ans asphyxié par les gaz lacrymogènes tirés par les forces de l'ordre pour disperser une manifestation, selon sa famille. Une version contestée par les autorités qui affirment que l'homme a succombé à un problème de santé sans lien avec les grenades tirées par les forces de l'ordre.

Au lendemain d'une grève générale observée dans la ville mercredi, des centaines d'habitants ont de nouveau protesté jeudi près de la décharge et lancé des pierres sur les voitures de police déployées pour les empêcher d'y pénétrer.

La décharge d'Agareb, la principale de la région, a été fermée fin septembre, sous la pression de la population qui fait valoir que le site est saturé. Les habitants protestent aussi contre le déversement de déchets chimiques dans ce site, destiné uniquement aux ordures ménagères.