Soudan : Abdel Fattah al-Burhan calme le jeu

Alors que des scènes de chaos se sont multipliées au Soudan et que les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes lors de plusieurs rassemblements anti-coup d'État, le général en chef du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a profité d'un entretien télévisé pour confirmer sa volonté de respecter ses engagements :

"Je peux vous assurer que nous tiendrons notre promesse, a t-il déclaré, celle que nous avons faite au peuple et à la communauté internationale, à savoir que nous nous engageons à achever la transition, à organiser les élections comme prévu, et à respecter toutes les activités politiques, tant qu'elles restent pacifiques et conformes à la constitution et aux parties actives de la déclaration constitutionnelle."

Abdel Fattah Al Buran est également revenu sur les accusations d'une répression meurtrière contre les manifestants anti-coup d'état :

"Les forces armées ne tuent pas leur population. Des comités d'enquête ont été formés et ils établiront la vérité sur ce qui s'est passé. Nous insistons sur le fait que les rapports mensongers ont été diffusés dans le but de nuire aux forces armées. Ils ont été délibérés pour nous affaiblir en tant que pilier de la sécurité et de l'intégrité territoriale du Soudan."

Pourtant, selon le Comité central indépendant des médecins du Soudan, au moins 14 manifestants auraient été tués et environ 300 autres blessés depuis la prise de pouvoir de l'armée le 25 octobre dernier.