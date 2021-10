Ramaphosa veut retirer l'Afrique du Sud de la "liste rouge" britannique

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa œuvre à faire lever l’interdiction britannique d’accueillir des visiteurs en provenance d’Afrique du sud a déclaré être en pourparlers avec le Premier ministre britannique Boris Johnson afin de ré autoriser les visiteurs en provenance d’Afrique du Sud au Royaume-Uni.

Les voyageurs britanniques revenant d'Afrique du Sud doivent observer une quarantaine de dix jours qui impacte le tourisme.

" Le Royaume-Uni a imposé une interdiction de voyager aux Sud-Africains en mettant notre pays sur une liste rouge, autrement dit, en empêchant de voyager facilement depuis l'Afrique du Sud. Or, cela nous a mis dans une position désavantageuse puisque le Royaume-Uni est la plus grande source de tourisme de l'Afrique du Sud en provenance de l'hémisphère nord et est également un partenaire commercial important." a déclaréCyril Ramaphosa, président sud-africain.

Le président Ramaphosa a également annoncé officiellement la fin de la troisième vague d’infections à la Covid-19 et l'assouplissement des restrictions mises place pour lutter contre la propagation du virus.

_"Le ministère de la Santé va bientôt déployer un certificat de vaccination, qui constituera une preuve sûre et vérifiable de la vaccination. Ce certificat pourra être utilisé pour faciliter les déplacements afin d'accéder aux établissements et aux rassemblements et à d'autres formes d'activité nécessitant une preuve du statut vaccinal."_a ajouté le président sud-africain.

Le chef d’état sud-africain a prévenu que le programme de vaccination en Afrique du Sud était "beaucoup trop lent". Il a exhorté les Sud-Africains à se faire vacciner afin d’espérer retrouver une vie normale.

L'Afrique du Sud s'était fixée comme objectif d'administrer entre 300 000 et 400 000 doses par jour, mais ces dernières semaines, elle en a administré en moyenne 150 000 en une journée.