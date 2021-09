Nigeria : permettre aux habitants des zones rurales de se faire vacciner

Les fortes pluies et l’état déplorable des routes rendent difficile l’accès au centre de santé du village de Gaube situé pourtant à une cinquantaine de kilomètres seulement d’Abuja, la capitale du Nigeria. Mais permettre aux habitants des zones rurales de se faire vacciner est l’objectif des autorités sanitaires. Une campagne de vaccination à laquelle se joignent les chefs de villages, notamment pour informer et promouvoir la vaccination.

"Quand je rentrerai chez moi, j’irai rencontrer mon peuple et je demanderai aussi à l’imam et au pasteur d’aller voir les gens et de les informer que le vaccin contre la COVID-19 est arrivé et qu'ils doivent essayer de venir se faire vacciner", dit Ismailah Ahmed, chef traditionnel du village de Gaube.

La brutale résurgence du coronavirus en Afrique, sous l'impulsion du variant Delta met à rude épreuve les systèmes de santé déjà affaiblis. Il faut enrayer la propagation du virus. Pour les autorités, cela passe par la vaccination et elle doit être équitable.

"Au Nigeria, nous nous rendons compte que les communautés rurales ont tendance à avoir moins d'accès au vaccin que les habitants des villes. Mais nous faisons des efforts pour nous assurer que, quel que soit l'endroit où les gens vivent ou quelle que soit leur activité, ils aient accès aux vaccins", explique Emmanuel Okpetu, directeur des soins de santé primaires au Conseil régional de Kuje et chef de l'équipe d'agents de santé visitant les différentes communautés.

Le Nigeria, a reçu le mois dernier quatre millions de doses Moderna envoyées par les États-Unis. Le pays attend une autre livraison de plus de 29 millions de doses Johnson & Johnson achetées par le gouvernement par l'intermédiaire de l'Union africaine.