RDC : reprise du procès en appel de Vital Kamerhe ce mardi

Vital Kamerhe, allié et ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, comparaît depuis lundi dans un procès en appel après sa condamnation dans une affaire de détournement d'argent public.

Ce procès en appel de Vital Kamerhe s’est ouvert comme prévu lundi 31 mai après des heures, l’audience a été suspendue et devrait reprendre ce mardi à 9h à Kinshasa. Pour l’avocat de la défense dont les propos sont rapportés par le journaliste congolais, Stanis Bujakera : "On ne trouve jamais les deniers publics dans le compte d'un privé. Une fois atterrit dans le compte de Jammal, les fonds payés par l'État Congolais a cessé d'être public. C'est ça le Droit.", maître Kabengela Ilunga

En août, un tribunal de Kinshasa a condamné à 20 ans de prison et à 10 ans d'inéligibilité pour détournement de 50 millions de dollars, Vital Kamerhe et l’ homme d'affaire libanais Jammal qui avait gagné le marché de construction des maisons préfabriquées pour des militaires et des policiers. Vital Kamerhe a toujours nié avoir détourné cet argent, affirmant que ces maisons préfabriquées attendaient toujours d'être acheminées en RDC, à condition que le gouvernement accepte de prendre en charge l'affrètement des navires.

Des membres de son parti politique, l’Union pour la nation congolaise ont marché ce lundi à Lubumbashi, chef-lieu de la province du haut Katanga pour exiger la libération de Vital Kamerhe, condamné "sans preuves" selon eux.

Avant de tomber en disgrâce, la figure politique incontournable dans l'est de la RDC, Vital Kamerhe s'était désisté en faveur du président Tshisekedi lors de la présidentielle de décembre 2018 et avait battu campagne en sa faveur.

Proclamé vainqueur, le nouveau président l'a nommé en janvier 2019 chef de son de cabinet, faisant de lui le principal responsable de la gestion des travaux d'urgence qui devaient lancer le mandat du chef de l'État.