Angola : la levée des brevets sur les vaccins bientôt une réalité ?

Au sommet de Paris sur le financement des économies africaines, la communauté internationale s'est dite favorable à la levée des brevets sur les vaccins.

L'Angola veut jouer un rôle essentiel dans la production des vaccins contre le coronavirus en Afrique. Les chefs d'Etat africains présents mardi à Paris au Sommet sur le financement des économies avaient convenu de la nécessité de progresser sur la levée des barrières sur les licences détenues par les Etats-Unis.

Le mot d'ordre a été fixé pour une réflexion autour de l'abandon des licences intellectuelles des vaccins pour que la technologie et les connaissances puissent être délocalisées dans certaines régions d'Afrique, afin que la production locale puisse mieux répondre à la demande. Nous devons faire une auto-évaluation de notre capacité à recevoir des équipements et à recevoir ce transfert de connaissances. Nous n'excluons pas cette possibilité.

L'Afrique et l'Europe doivent coopérer pour une meilleure gestion des conséquences de la crise sanitaire sur les économies estime le Premier ministre portugais.

La situation de Covid a fondamentalement montré que jamais l'Europe et l'Afrique n'ont été aussi proches et aussi dépendantes l'une de l'autre, car aucun d'entre nous ne sera en sécurité tant que nous ne serons pas tous vaccinés et, d'autre part, la reprise économique de chacun sera d'autant plus grande qu'elle s'accompagnera de la reprise économique de tous.

Le Sommet de Paris a défini un premier soutien financier aux pays africains, estimé à trente-trois milliards de dollars.