Afrique du Sud : deuxième campagne de vaccination contre la Covid-19

L'Afrique du Sud a lancé sa deuxième campagne de vaccination contre le virus. Elle concerne les personnes âgées de plus de 60 ans.

Desmond Tutu, 89 ans a reçu sa dose du vaccin Pfizer contre le coronavirus, la vaccination de l'archevêque anglican sud-africain et prix Nobel de la paix s'inscrit dans le cadre de cette initiative.

Le pays entend vacciner environ 5 millions de personnes fin juin. Pour soutenir cette initiative, l'Afrique du Sud a porté son choix sur le vaccin Pfizer. Dimanche, elle attendait 325 000 doses de ce vaccin afin de porter son stock à 975 780 selon son ministre de la Santé.

L'Afrique du Sud compte le plus grand nombre de cas de coronavirus en Afrique, avec environ 1,6 million d'infections et plus de 55 000 décès. Le pays a connu une mutation du virus appelé variant sud-africain.