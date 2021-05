La plus jeune DJ de Dubai

Voici peut-être la relève en matière de DJ. Mais pour l’instant Michelle Rasul, ou plutôt DJ Michelle est encore à l’école primaire. La petite fille de 9 ans a été initiée à la musique par à son père, qui est lui-même artiste.

"Je regardais mon père pendant qu'il mixait et je me suis dit : 'Wow, est-ce qu'il fait de la magie ou quelque chose comme ça ? C'est un vrai magicien ! Et puis quand j'ai eu cinq ans, je lui ai dit que je voulais être un DJ de renommée mondiale. Je lui ai demandé, peux-tu m’acheter une paire de platines ? Je vais commencer à m’exercer", explique la fillette.

Avant la pandémie de coronavirus, Michelle se produisait régulièrement lors de grands rassemblements comme les mariages ou les festivals de musique à Dubaï ou elle vit avec ses parents.

"La musique est ma passion. Je ne peux pas imaginer ma vie sans musique, je ne peux pas. Depuis le tout début quand j'étais vraiment petite, je n'écoutais pas les chansons pour enfants comme 'Baby Shark' ou ABC, j'écoutais Tupac, Chuck D, Jay-Z, Notorious B.I.G. Par exemple quand mon père mettait de la musique, je lui disais : `` Papa, c'est Notorious B.I.G.", se souvient-elle.

Lorsqu’elle ne mixe pas, Michelle s’amuse comme n’importe quel enfant de son âge, souvent dans des parcs avec ses amis et ses chiens. Mais la musique est toujours présente dans son esprit. Elle se rappelle même d’une compétition ou elle était face à son père.

"Il y avait 85 meilleurs DJ du monde, y compris mon père, et j'ai obtenu la 14e place. Il a obtenu la 9e (place) donc il est dans le top 10. J'en suis contente, je m'en fiche si je ne suis pas arrivée en finale, je suis contente d’avoir concouru et d’avoir obtenu la 14e place. Je ne me soucie même pas de la 14e place ou de n'importe quelle place ou même des prix, je me soucie juste de la compétition. J'adore participer à des batailles musicales et j'adore le DJ."

En parlant de compétition, DJ Michelle va participer à un championnat international. Elle affrontera 10 autres DJs adultes au cours de huit tournois qui se dérouleront jusqu’en novembre 2021.