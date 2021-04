RDC : l'Union Sacrée plébiscitée par les députés

L'investiture en début de semaine du premier gouvernement de l'Union Sacrée a fait un carton plein auprès des parlementaires. Sur les 500 députés, 410 se sont prononcés en faveur de la nouvelle équipe emmenée par le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde.

C'est un véritable tour de force réussit par le président, Félix Tshisekedi. Le chef de l'Etat dispose désormais de tous les leviers du pouvoir après avoir écarté en décembre dernier son prédécesseur et ancien partenaire de l'ex-coalition au pouvoir, Joseph Kabila.

Le président de la République Démocratique du Congo a également le soutien de ses partenaires internationaux. Les grands bailleurs de fonds, 17 pays ainsi que l'Union européenne, ont salué mardi l'investiture du nouveau gouvernement touten demandant au président Félix Tshisekedi de saisir cette "opportunité historique" pour répondre aux attentes de son peuple.

Tenir les engagements

A cette occasion, les Etats-Unis, la France, le Royaume Uni, la Belgique, le Japon, et la Suède notamment rappellent au président congolais ses engagements: "renforcer la démocratie", "garantir l'Etat de droit", améliorer le "climat des affaires" (lutte contre la corruption) et "assurer la sécurité" à l'Est.

Pour "respecter l'échéance constitutionnelle de 2023", les signataires jugent "essentiel" de préparer des élections "libres, inclusives, transparentes et impartiales".

Ils assurent le nouveau gouvernement de leur "soutien pour la mise en oeuvre des réformes reflétant la volonté du peuple congolais".

Le président du Conseil européen Charles Michel doit rencontrer jeudi à Kinshasa le chef de l'Etat congolais, également président en exercice de l'Union africaine.