Bénin : la réélection de Patrice Talon, et après !

Au Bénin, les principales figures de l'opposition avaient appelé à boycotter ce scrutin, confisqué selon eux par le président Talon. Deux personnes ont été tuées dans des manifestations.

Les résultats de la présidentielle se font attendre au bénin. Lundi, dans la capitale, le calme régnait, et même dans la partie septentrionale du pays ou des opposants ont été arrêtés pour avoir ordonné des manifestations contre la rallonge du mandat du président Patrice Talon, la vie reprenait tout doucement son cours normal.

Les regards restent fixés sur la commission électorale qui a entamé le décompte des voix. Toutefois, dans 16 arrondissements sur les 546 que compte le Bénin, le vote n'a pas eu lieu, notamment à Tchaourou et dans plusieurs centres de Bantè et de Savè, localités du centre-Nord du Bénin, fiefs de l'opposition, où des violences préélectorales avaient fait au moins deux morts par balles. Des cas de bourrage d’urnes et de votes multiples ont été signalés par endroits. Alors après le vote, les résultats devraient être connus le mardi 13 avril et la réélection de Patrice Talon, ne fait l'ombre d'aucun doute après avoir barré la route aux candidats potentiels. Plusieurs voix s'élèvent déjà pour appeler le Chef de l'Etat sortant a instaurer un climat de paix.

Après la fin du vote, le gouvernement s'était dit satisfait, par la voix de son porte-parole Alain Orunla. Tout se déroule calmement partout à l'exception d'une ou deux villes. Des informations rassurantes nous parviennent nous laissant penser que le scrutin est déjà un succès.