Nigeria : le président Buhari se fait vacciner contre le coronavirus

Le président nigérian Muhammadu Buhari a reçu samedi matin à Abuja une première dose de vaccin contre le coronavirus, au lendemain du lancement de la campagne de vaccination dans le pays le plus peuplé d'Afrique.

"Afin de montrer la confiance que j'accorde à la sécurité et à l'efficacité de ces vaccins, j'ai reçu aujourd'hui ma première injection, et j'enjoins tous les Nigérians de faire de même, pour que nous soyons protégés de ce virus", a déclaré M. Buhari dans un communiqué.

Le vice-président Yemi Osinbajo a reçu samedi, comme M. Buhari, une dose au cours de cette vaccination organisée au palais présidentiel et retransmise à la télévision nationale.

La veille, un médecin avait été le premier Nigérian à être vacciné dans la pays ouest-africain de 200 millions d'habitants.

Le Nigeria a reçu mardi près de 4 millions de doses de vaccins contre le Covid-19, financées par le dispositif Covax qui vise à en fournir aux pays à faible revenu.

Il s'agit du premier lot des 16 millions de doses AstraZeneca/Oxford qui doivent arriver dans les prochains mois au Nigeria, où les soignants et les professions à risque seront les premiers vaccinés.

Le Nigeria veut vacciner au moins 70 % de sa population de plus de 18 ans d'ici les deux prochaines années, mais cet objectif paraît très ambitieux compte tenu des immenses défis sécuritaires et logistiques dans ce pays immense, très peuplé, aux conditions météorologiques difficiles et où les routes sont difficilement praticables.

Le Nigeria comptait samedi 158 042 cas de Covid-19 recensés, dont 1.954 décès. Mais ces bilan sont jugés sous-évalués, en raison d'un faible nombre de tests réalisés par rapport à la population.