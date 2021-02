Un basketteur camerounais enflamme les réseaux sociaux

Malgré des conditions d'entraînement précaires et la proximité d'une guerre civile, Nkwan Kenedy continue de vivre à fond sa passion pour le basket-ball en rêvant de NBA.

Ses techniques d'entraînement avec un matériel rudimentaire avaient déjà fait le tour de la planète via les réseaux sociaux. Mais une dernière vidéo publiée en janvier dernier a choqué "la toile" : on découvre le Camerounais, originaire de la ville de Bamenda, pris au piège lors d'un échange de coups de feu alors qu'il se trouve en plein entraînement. La guerre civile, qui sévit dans la partie anglophone du pays, n'a cependant toujours pas eu raison de sa motivation :

"Depuis le début de la crise dans mon pays, j'ai commencé à m'entraîner dur parce que je voulais que mon rêve devienne réalité", explique-t-il au micro d'Africanews. "Je veux donner de l'espoir aux enfants, leur dire que peu importe d'où ils viennent, ils peuvent réaliser leurs rêves", ajoute le basketteur.

"Je veux inspirer la jeunesse africaine"

"Et je ne parle pas que de basket-ball", poursuit-il. "Ici, dans la région du nord-ouest, il y a beaucoup de talents en football, en volley et dans d'autres sports. Pourtant, les enfants finissent par être rattrapés par les difficultés financières et la pandémie de la Covid-19. Je veux me servir du basket-ball comme d'une plateforme et inspirer la jeunesse africaine."

Nkwain Kennedy ne compte pas ses efforts. Ce fils de boulanger s'est aménagé une salle de sports construite à l'aide de matériaux de récupération. Il peut ainsi s'entraîner plusieurs heures par jour et poursuivre sa progression.

"J'essaie, autant que possible, d'improviser avec ce que j'ai autour de moi. Comme les bouteilles qui remplacent les cônes, des pneus ou une masse de chantier. Le basket-ball est un sport qui demande énormément d'entraînement. Il ne s'agit pas simplement d'être adroit ou d'avoir une bonne détente, il faut aussi être fort mentalement et physiquement."

Il rêve de NBA et des Lakers

Nkwain Kennedy a des rêves plein la tête et surtout un objectif précis : intégrer un jour le gratin du basket-ball mondial.

"Je rêve depuis toujours de jouer dans le championnat de NBA sous le maillot des Lakers de Los Angeles. LeBron James m'inspire au quotidien. J'aimerais en savoir plus sur sa préparation mentale, pouvoir le rencontrer avant la fin de sa carrière et qu'il me donne quelques conseils pour réussir."

En attendant de pouvoir, un jour peut-être, évoluer aux côtés de son idole sur le parquet du Staples Center de Los Angeles, Nkwain Kennedy aligne les paniers sur le terrain de Bamenda, dans l'indifférence générale.