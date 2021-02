Kenya : une troisième girafe sauvée des eaux

Les écologistes kényans ont sauvé une troisième girafe de Rothschild qui s'était retrouvée coincée sur l'île de Longicharo sur le lac Baringo au Kenya.

Ces animaux se sont retrouvés bloqués après une montée des eaux, causée par des fortes pluies. L'initiative a été menée Le Kenya Wildlife Service et l'organisation caritative Save Giraffes Now. Depuis le début de l'opération, trois des huit girafes de Rothschild ont été sauvées des eaux.

_Nous avons récemment déplacé une autre girafe en plus des deux qui ont été déplacées début décembre. Avec le temps, nous avons habitué la girafe à se nourrir, elle s'est habituée à se nourrir et il était facile de déplacer cette girafe sans sédatif sans médicaments, explique _Aloise Naitera de l'équipe des écologistes en charge du transfert des girafes.

Les girafes sont arrivées sur l'île de Longicharo en 2011, afin de les protéger des braconniers. Selon des statistiques, Il reste au moins 2 000 girafes de Rothschild dans la nature, ce qui en fait l'une des sous-espèces de girafes les plus menacées.

_Nous avons encore un certain nombre de girafes, six en fait, y compris la jeune qui est née récemment en décembre. C'est un processus que nous essayons d'examiner au quotidien, dès que nous formons ces girafes restantes, dès qu'elles sont prêtes, nous les déplacerons. L'objectif est de déplacer ces animaux d'ici avril-mai au plus tard, ajoute t-il. _

Après avoir parcouru près de 6 km, cette girafe a rejoint les deux autres déjà dans la réserve de Ruko sous les acclamations de l'équipe des écologistes.