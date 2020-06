Les défis de l'Afrique du Sud post-confinement

Les Sud-africains se préparent à emprunter le chemin du retour à la normale après plus de trois mois de confinement.

À quelques jours de la levée des restrictions, ce restaurateur se prépare à relancer la machine enrayée par la pandémie de coronavirus.

Chef et propriétaire du Wolfgat, sa table a été élue meilleur restaurant du monde en 2019. Malgré sa notoriété, il appréhende le retour à la normale.

“Nous devons repenser la façon dont le service se déroule, comment les couverts sont manipulés et la vaisselle… Comment nous assurer que nous et nos invités, nous sentons en sécurité et détendus, pour vivre une nouvelle expérience Wolfgat. Mais nous sommes prêts, nous sommes prêts à relever ce défi”, rassure Kobus Vas Der Merwer.

Un défi puisque depuis le 27 mars dernier, le restaurant n’a plus servi un seul dîner. Début mai, pourtant, le gouvernement sud-africain a décidé d’alléger les mesures de confinement. Les équipes ont pu faire quelques plats, mais des plats à emporter. Être ensemble à distance, c’est la nouvelle philosophie.

“Du fait du virus, le restaurant ne sera plus bondé comme avant, mais je suis excité pour les gens qui reviennent. Parce que ça me manque de parler aux gens, d’expliquer notre nourriture à table et tout”, confie Emily Williams, membre de l‘équipe du restaurant Wolfgat.

Respecter la distanciation sociale. C’est l’unique condition posée par le président Cyril Ramaphosa. Il a promis que les restaurants pourront à nouveau recevoir leurs clients dans les prochains jours.