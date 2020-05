Afrique du Sud : hausse du nombre de bébés abandonnés

C‘était attendu ! Les mesures de confinement annonçaient des conséquences sociales importantes.

En Afrique du Sud, l’ONG Door of Hope s’inquiète de l’augmentation du nombre de bébés abandonnés. La directrice des opérations soupçonne la restriction des mouvements décidée par le président Cyril Ramaphosa d‘être la cause de ce regain d’abandon.

“Le problème est qu’avec six maisons seulement 30 bébés ont été récupérés depuis l’instauration du confinement. Dans beaucoup de cas, ces bébés sont nés bien avant. En général vous avez des nourrissons ou des bébés d’un mois. Mais là nous en avons qui ont jusqu‘à neuf mois et qui ont été abandonnés”, explique Nadene Graham, directrice des opérations de l’ONG Door of Hope.

L’organisation Door of Hope dépose des kits spécialement conçus pour accueillir les nouveaux-nés devant des domiciles. Les parents peuvent alors y déposer leur enfant dans des conditions décentes. Depuis deux mois, cependant, l’organisation a atteint le nombre maximum de bébés qu’elle peut accueillir.

“Ce travail est important parce que nous nous occupons de ces nouveaux-nés orphelins. Ils ont besoin de l’amour d’une mère, ils ont besoin de quelqu’un pour les suivre, de quelqu’un pour s’occuper d’eux parce qu’ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Voilà pourquoi il est important de sauver une vie plutôt que de les laisser mourir dehors”, indique Lebo Mabe, aide soignante.

L’Afrique du Sud a mis en place un programme d’aide d’urgence du fait de la crise du coronavirus. Le programme inclut la distribution de biens alimentaires aux communautés les plus fragiles. Reste que de nombreuses familles parmi les réfugiés par exemple n’y ont pas accès.