RDC : un 6è cas d'Ebola dans l'est (médias)

Un nouveau cas d’Ebola a été déclaré samedi à Beni, dans l’est de la RDC. C’est le 6ème en une semaine, alors que le pays s’apprêtait à proclamer la fin de l‘épidémie.

L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse par Fatuma Hassan, ministre de la Santé de la province du Nord-Kivu citée par le site local politico.cd sans donner davantage de détails.

Il y a une semaine jour pour jour après l’OMS et le gouvernement congolais annonçaient un nouveau cas d’Ebola dans la partie orientale de RDC. À quelque 72 heures de la proclamation officielle de la fin de cette épidémie en cours depuis août 2018.

En près de deux ans, la pathologie a déjà eu raison de la vie de près de 2273 personnes dans les provinces de l’Est congolais. Faisant ainsi, depuis la découverte du virus en 1976, de cette épidémie la dixième de l’histoire de la RDC.

Mais surtout la deuxième la plus grave dans l’histoire de l’humanité après celle qui avait causé la mort de plus de 11 300 personnes au Liberia, en Sierra Leone et en Guinée de 2013 à 2016.

La RDC fait aussi face au nouveau coronavirus qui a déjà touché 287 dont 25 guéries et 23 décédées.