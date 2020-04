Lutte contre le coronavirus : l'exécutif baisse ses salaires en Afrique du Sud

Les mesures pour lutter contre la pandémie du Coronavirus se multiplient en Afrique du Sud.

Le président et les membres du gouvernement sud-africains ont accepté de donner un tiers de leur salaire pour soutenir le fonds national de lutte contre les coronavirus.

“Pour soutenir cet effort, nous avons décidé que le président, le vice-président, les ministres et les vice-ministres subiront chacun une réduction d’un tiers de leur salaire au cours des trois prochains mois. Cette partie de leurs salaires sera versée au Fonds de solidarité”, déclare Cyril Ramaphosa, ched de l’Etat sud-africain.

Le président de la nation arc-en-ciel a également appelé les dirigeants africains à consolider leurs efforts dans la lutte contre le virus.

“Ces deux dernières semaines, je me suis entretenu avec d’autres dirigeants africains au sujet d’un effort continental coordonné pour lutter contre le coronavirus et soutenir nos populations et nos économies. Nous avons créé un fonds de réponse COVID-19 de l’Union africaine pour mobiliser les ressources nécessaires au soutien de cet effort”.

L’Afrique du Sud qui compte 1934 cas est le pays le plus touché du continent, suivi de l’Algérie avec 1 666 cas confirmés à ce jour.

Le nombre de décès en Afrique du Sud reste relativement faible. 18 personnes ont jusqu’ici perdu la vie des suites du C0VID-19.