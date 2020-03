Coronavirus au Congo-Brazzaville : deux personnes guéries (officiel)

Au Congo-Brazzaville, deux personnes se sont remises du nouveau coronavirus. C’est en tout cas, l’annonce faite dimanche par le porte-parole du gouvernement Thierry Moungalla cité par Vox Congo, une chaîne de télévision privée.

« Thierry Moungalla, porte-parole du gouvernement, a annoncé que parmi les 19 personnes atteintes de #Covid19AuCongo, deux (2) ont été déclarées guéries par le corps médical », peut-on lire sur la page Twitter de l’organe.

? URGENT : ThMoungalla , porte-parole du gouvernement, a annoncé que parmi les 19 personnes atteintes de #Covid19AuCongo, deux (2) ont été déclarées guéries par le corps médical. pic.twitter.com/6EP6vXtBHv — Vox Congo (voxcongo) March 29, 2020

Selon les derniers chiffres, le Congo-Brazzaville compte 19 cas de nouveau coronavirus. Le chef de l‘État de ce pays d’Afrique centrale a annoncé samedi soir à la chaîne de télévision nationale, une batterie de mesures pour trente jours à compter du mardi 31 mars 2020.

Parmi ces mesures, « un couvre-feu, de 20 heures (19 h GMT) à 5 heures du matin (04 GMT), la mobilisation générale des forces de défense et de sécurité afin de faire respecter sans faille l’ensemble de ces décisions et la création d’un Fonds national de solidarité pour le soutien des entreprises, la compensation des pertes de revenus des actifs et l’aide aux personnes vulnérables ».

Reste à savoir quelles réactions résulteront de l’application de ces mesures.