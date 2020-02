Au Togo, une campagne électorale à deux vitesses

La campagne électorale bat son plein au Togo alors qu’on s’approche du 22 février, date du scrutin présidentiel. Les sept (7) candidats ne battent pas campagne avec les mêmes armes. Si Faure Gnassingbé déroule avec beaucoup plus de moyens, ses adversaires font avec les moyens du bord et comptent sur le soutien des électeurs.

“Vous savez très bien que l’opposition togolaise et singulièrement l’ANC, nous n’avons pas beaucoup de moyens. Mais en ressources humaines, nous pouvons compter sur les Togolais. C’est pour cela que notre campagne ne consiste pas à dire de grandes messes. Elle est essentiellement axée sur le porte-à-porte’‘, a lancé à ses partisans Patrick Lawson, le directeur de campagne du candidat Jean-Pierre Fabre.

Une méthode, loin donc des grands meetings du président sortant. Une différence constatée des chercheurs, en l’occurrence Dr Namoin Yao-Baglo, enseignant-chercheur à l’Université de Lomé. ‘‘Dans toutes les campagnes d’ailleurs, les candidats qui ont plus de moyens pour communiquer et qui vont inonder les villes avec plus d’affiches et les réseaux sociaux avec plus de relais sont ceux du parti au pouvoir’‘, a-t-elle souligné.

On assiste donc à une bataille déséquilibrée. Pourtant, selon un décret, l‘État doit verser à chaque candidat, près de 64 000 euros pour mener campagne. Mais cette contribution se ferait toujours attendre même dans le camp présidentiel, souligne-t-on.