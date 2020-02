RDC : un collectif pour escorter l'armée face aux rebelles

En RDC, des ressorissants de la province de l’ituri réunis au sein d’un collectif dénommé « Allez-y les FARDC » ont sollcité jeudi une autorisation de manifester pour exprimer leur soutien à l’armée qui combat les groupes armés depuis plus de 3 mois.

Des membres dudit collectif se sont rendus jeudi dans la mi-journée au siège de la mairie de Bunia où ils ont déposé une lettre sollicitant l’autorisation d’organiser une marche pacifique le 22 février prochain.

Des marches similaires devraient être organisées le même jour dans plusieurs villes du pays, notamment à Kinshasa, la capitale.

Objectif : soutenir les Forces armées de RDC (FARDC) face aux rebelles et groupes armés qui empoisonnent depuis des décennies la vie des populations dans l’est de la RDC.

En octobre dernier, le président Félix Tshisekedi lançait des opérations de « grande envergure » pour neuraliser ces groupes armés. Si les rebelles ont déjà essuyé de cinglants revers (neutralisation et reddition de chefs), ils en font payer le lourd tribut aux populations civiles. Plus de six civils ont péri mercredi dernier à Beni dans la province du Nord-Kivu dans un massacre attribué aux ADF, une milice d’origine ougandaise.