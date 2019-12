Ebola en RDC : pas de nouveau cas dans trois provinces de l'est

Un vent d’espoir souffle ces derniers temps en matière de lutte contre Ebola à l’est de la RDC. Selon la branche congolaise de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), aucun nouveau cas n’a été enregistré dans trois provinces : Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri.

Dans un petit texte posté sur sa page Twitter, l’institution onusienne explique qu’il s’agit des données datant du 3 décembre.

« Mise à jour #Ebola #RDC (provinces d’Ituri, N Kivu & S Kivu) au 04 décembre, avec les données fournies jusqu’au 03 déc 2019. Aucun nouveau cas confirmé n’a été rapporté », révèle le texte. L’OMS indique toutefois qu’un décès a été enregistré parmi les cas pris en charge.

« Cependant, un décès a été enregistré parmi les cas confirmés pris en charge au centre de traitement Ebola de Biakato », ajoute le message.

Depuis l’introduction d’un nouveau vaccin le mois dernier et le remaniement au sein de l‘équipe de la riposte (nomination docteur Muyembe par exemple), la propagation d’Ebola se fait de plus en plus lente.

Quitte à alimenter l’espoir de la communauté qui veut mettre hors d‘état de nuire, cette dixième épidémie sur le sol congolais qui a déjà 2.206 personnes depuis sa déclaration en août 2018.

Reste maintenant à neutraliser les groupes armés qui sèment la terreur et s’en prennent même aux équipes de riposte comme en témoigne l’attaque menée mercredi contre le centre de santé de Biakato Mine.

En fin novembre dernier au moins quatre agents de santé chargés de la vaccination contre Ebola ont été tués dans une attaque armée non encore revendiquée.