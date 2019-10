Sponsors du terrorisme : l'Arabie saoudite à la manœuvre pour retirer le Soudan de la liste

L’Arabie saoudite en campagne pour retirer le Soudan de la liste américaine des pays qui soutiennent le terrorisme. Ryad entend convaincre ses alliés américains d’aider à redorer la réputation du pays d’Afrique du Nord qui sort une crise politique agitée.

En effet, si les Etats-Unis avaient concédé la suspension des sanctions économiques contre le Soudan, ils l’avaient toutefois maintenu sur une liste de pays sponsorisant le terrorisme. Conséquence immédiate, Khartoum ne peut, jusqu’alors pas être électif à des programmes du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale alors que le pays baigne dans une crise économique qui a fait le lit des dernières manifestations anti-gouvernementales, chassant du pouvoir l’ancien président Omar el-Béchir.

Sur son compte Twitter, le ministère saoudien des Affaires étrangères a réitéré la volonté de son pays à soutenir le Soudan dans cette période post-transition, promettant au passage d‘ériger « ambitieux programmes de développement ». Une annonce faite après la rencontre à Ryad entre le roi Salman d’Arabie saoudite d’un côté, et le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok ainsi que Abdel Fattah al-Burhane, le chef du Conseil souverain, de l’autre.

