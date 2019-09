Afrique du Sud : vers la fin de violences xénophobes

Le ministre de la police sud-africaine s’engage à rencontrer les communautés locales à la suite de violences xénophobes dans le pays.

Bheki Cele espère trouver une solution aux actes de vandalisme d’ici la fin de la semaine.

“Ils doivent vérifier un déploiement, en particulier contre les pillards, contre la destruction de biens et contre toute forme d’engagement criminel.Nous travaillerons en tant qu’organismes d’application de la loi pour prévenir toute autre chose qui arrivera avant dimanche et nous travaillerons dur et nous espérons pouvoir trouver une solution finale.“affirme-t-il

Les violences et les pillages ont débuté dimanche après la mort de trois personnes dans l’incendie d’un bâtiment du centre-ville de Johannesburg, avant de se propager dans les quartiers, puis à Pretoria. Les manifestations ont fait cinq morts alors que la police annonce l’interpellation de 70.

AFP