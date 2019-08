Lutte contre Ebola : la RDC séduite par un vaccin russe ?

Pour la RDC, le vaccin russe est fort efficace en matière de lutte contre le virus Ebola. Kinshasa estime que l’EpiVacEbola a peu d’effets indésirables.

Enfin le graal en matière de lutte contre Ebola ? Pour la RDC, pas question de chercher midi à 14 heures. Le précieux sésame, c’est bien l’EpiVacEbola, un vaccin originaire de Russie. Il a été présenté lors d’une conférence sur Ebola en RDC qui a réuni du 28 au 29 juin des sociétés Janssen/Jonson&Jonson, Merck, CanSino Biologic et des experts de l’OMS, de Médecins sans frontières et de l’UNICEF.

D’après le service russe chargé de la protection des consommateurs (Rospotrebnadzor), « L’intervention des représentants du Rospotrebnadzor a suscité un vif intérêt des participants à la conférence et des dirigeants de la République démocratique du Congo », a indiqué Rospotrebnadzor sur son site officiel.

En jetant son dévolu sur la trouvaille russe, la RDC semble attirée par ses avantages. « Le vaccin est facile à conserver, transporter et utiliser et le plus important est qu’il garantit une immunité active et efficace contre une maladie mortelle. Ce vaccin a passé toutes les étapes d’homologation d’État. À l’heure actuelle, c’est le plus sûr vaccin au monde qui provoque le moins d’effets secondaires », a exposé le service.

Il y a aussi le mécanisme de livraison. « Après cette présentation, le Rospotrebnadzor examine la question des livraisons et de l’utilisation du vaccin russe EpiVacEbola sur le territoire de la RDC en vue de combattre l‘épidémie d’Ebola », a indiqué le service dans un communiqué publié sur son site officiel.

L’est de la RDC fait face depuis le 1er août 2018 à une grave épidémie d’Ebola. Les chiffres disponibles font état de plus de 1800 décès sur au moins 2500 cas. Contrairement aux neuf précédentes, cette dixième épidémie d’Ebola résiste depuis un aux différents plans de riposte. La violence causée par des milices fait partie des facteurs fondamentaux.