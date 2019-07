CAN-2019 : des riches nigérians promettent gros aux Super Eagles

Les riches nigérians affichent leur soutien aux Super Eagles : Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique, a promis de donner 50.000 dollars (44.400 EUR) pour chaque but que l‘équipe inscrirait en demi-finale de la CAN contre l’Algérie, dimanche au Caire.

Amaju Pinnick, le président de la Fédération nigériane de football, a annoncé le gros cadeau de l’homme d’affaires jeudi, alors qu’il rendait visite à son équipe.

Amaju Pinnick a également annoncé que Femi Otedola, un magnat du pétrole nigérian, avait lui aussi promis de récompenser les hommes de Gernot Rohr, à hauteur de 25.000 dollars par but inscrit pendant le restant de la compétition.

Les dons aux Super Eagles affluent de la part des Nigérians les plus fortunés depuis qu’ils ont atteint le dernier carré de la CAN-2019, en battant l’Afrique du Sud (2-1) mercredi.

Chaque joueur a déjà reçu au moins 72.000 dollars de bonus et de dons grâce aux performances exceptionnelles de l‘équipe dans le tournoi continental.

Le Nigeria n’avait pas participé à la CAN depuis sa victoire son sacre en 2013face au Burkina Faso. Le gouvernement avait alors remercié ses joueurs à coup de cadeaux en cash et de parcelles de terre.

Le président nigérian Muhammadu Buhari a demandé aux Super Eagles de rester concentrés jusqu’au bout, afin d’espérer remporter le tournoi pour la quatrième fois de leur histoire.

AFP