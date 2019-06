Satisfécit au second women business summit

Comment les femmes peuvent-elles se préparer à la transformation digitale qui traverse le continent et en tirer le meilleur parti ?

Ce fut le thème des discussions lors de cette deuxième et dernière journée du Women in Business Leadership Forum.

De nombreuses problématiques ont été abordées, notamment la question de la sécurité, à l’heure du tout Internet.

“C’est bon de voir la passion que les femmes ont pour le continent et c‘était intéressant de voir que le spectre est large. Aux femmes qui s’inquiétaient du risque technologique, de la sécurité de la technologie et aux gens qui s’intéressaient à l’infrastructure, à la libération du spectre et à ce genre de conversations, je pense que c‘était un sujet de débats intéressant que nous avions aujourd’hui”, a déclaré Ngozi Madueke Dozie country, IFLIX

Au second jour du forum les participantes ont pris part à un groupe de travail organisé pour débattre des effets de la 4e révolution industrielle sur leurs entreprises.

La journée s’est terminée par une session de témoignages de dirigeantes venues partager l’histoire de leur parcours jusqu’au sommet.

À la fin des deux jours consacrés entièrement au leadership féminin, les différentes femmes leaders sont reparties très inspirées.

“Ça m’intéressais de venir à un forum ou on voit des femmes dirigeantes africaines , bénéficier de leur expérience… et presque arrivée à la fin de ce forum je rentre vraiment en étant défiée, en me disant Carine tu peux me faire, tu peux gagner plus d’expertise et travailler dans l’excellence. C’était bénéfique à tous les niveaux”, souligne Coretta Minlend de CAC.

Elles étaient donc au total près de 200 participantes à prendre part à cette deuxième édition du Women in Business Leadership Meeting.

La troisième édition est déjà en préparation pour continuer de faire bouger les lignes et se rapprocher un peu plus de la parité !