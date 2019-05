Égalité des genres rime avec performances (rapport)

Plus de femmes, plus de résultats. C’est le constat qui ressort d’une étude des Nations unies publiée mercredi sur l’impact de l‘égalité de genres dans les entreprises. Le rapport souligne que les sociétés qui favorisent la promotion des femmes à des postes de responsabilité réalisent les meilleures performances et des rendements encore plus importants.

“Si le conseil d’administration a une masse critique de femmes, donc au-dessus de 30 %, la probabilité que la société obtienne de meilleurs résultats commerciaux augmente de 19 %. Lorsque la présence des femmes varie de 40 à 60 %, de manière à mieux équilibrer les sexes, ce chiffre monte à 20 %. Donc, vous voyez que ce qui se passe chez les plus hauts dirigeants se répercute sur les résultats, qu’il existe une association et un lien avec les performances de l’entreprise”, restitue Jae-Hee Chang, co-auteur du rapport.

L‘étude démontre également que les pays qui renforcent l’accès des femmes à l’emploi obtiennent une croissance économique plus accrue.

Selon le rapport, les femmes ne représentent que 20 % des directeurs généraux dans le monde, 11 % seulement le sont au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le rapport est basé sur l’analyse des données de 186 pays entre 1991 et 2017.