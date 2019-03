Algérie : le nouveau Premier ministre rencontre son prédécesseur

Le nouveau Premier ministre algérien Noureddine Bedoui a rencontré son prédécesseur Ahmed Ouyahia le 12 mars à Alger. Une rencontre qui s’inscrit dans un contexte tendu en raison de la forte mobilisation de la rue qui rejette un système Bouteflika vieux de 20 ans.

Le numéro un du gouvernement algérien a salué les efforts consentis par son prédécesseur et promet d‘être à l‘écoute du peuple.

“Je voudrais tout d’abord rendre hommage au président Bouteflika et le remercier pour la précieuse confiance qu’il m’a accordée. Je tiens également à saluer tout particulièrement Son Excellence, le Premier ministre, et à le féliciter pour tous les efforts qu’il a déployés au service de l’Algérie tout au long de ces dernières années. Je promets à tous les citoyens que nous serons, jour et nuit, à l‘écoute du peuple, que nous nous rapprocherons d’eux et que nous les servirons. Tous les membres de mon gouvernement m’accompagneront dans cette tâche difficile et, si Dieu le veut, nous serons à la hauteur de cette tâche”, a déclaré Noureddine Bedoui.

De son côté l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia a lui aussi adressé un message de gratitude au président Abdel Aziz Bouteflika.

“Un mot au président : nous renouvelons par les médias la gratitude que j’ai exprimée hier, pour m’avoir permis de mener à bien cette tâche. Je suis pleinement fidèle et au service de l’Algérie.”

Rappelons que le président algérien Abdelaziz Bouteflika a renoncé à sa candidature pour un 5e mandat, s’inclinant devant des semaines de manifestations de masse contre ses 20 ans de règne par un peuple exigeant une nouvelle ère politique.