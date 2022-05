Afrique du Sud : vers une nouvelle vague de covid-19 ?

L’Afrique du Sud redoute depuis trois semaines une recrudescence du coronavirus. Et pour cause, le nombre de nouveaux cas est passé de 300 quotidiens le mois dernier, à environ 8 000 par jour cette semaine. Une augmentation due aux sous-variants d’omicron BA.4 et BA.5, capables d’infecter même les personnes déjà vaccinées.

Mais avec le début du mois d’hiver, le plus froid de l’hémisphère sud, les sud-africains sont aussi confrontés à une hausse des cas de grippe.

"Nous sommes dans la saison de la grippe maintenant, nous recevons un grand nombre de patients qui viennent, surtout avec des symptômes de la grippe, et parce que maintenant, c'est la grippe contre le COVID, parce que la plupart des gens ont été vaccinés... Ils viennent avec les symptômes de la grippe même s'ils sont vaccinés, mais lorsque nous faisons les tests, nous constatons que la majorité d'entre eux sont négatifs au COVID, mais qu'ils ont d'autres symptômes de la grippe. Donc ils reçoivent un traitement contre la grippe et ensuite, ils rentrent chez eux parce que la majorité est liée à la grippe et non au COVID.", explique Sœur Magdeline Matsoso, responsable d'un site de vaccination à Soweto.

Une bonne nouvelle pour des sud-africains, leur pays ayant été le plus touché du continent par le Covid-19 , l'idée d'une nouvelle vague effraie déjà.

"Je suis soulagé en ce moment, car les résultats de mes tests sont négatifs. J'étais prêt à accepter n'importe quel résultat, qu'il soit positif ou négatif, j'aurais été en quarantaine pendant 7 jours..", a déclaré Kenneth Malekabane, un jeune sud-africain après son test de dépistage.

Symptômes bénins et absence de cas grave, la nouvelle donne reste modérée en dépit d’une légère hausse du nombre d’hospitalisation. Mais les spécialistes appellent à la prudence.

"Donc nous n'avons pas vraiment vu de pic. Nous pourrions donc vraiment être au début d'une vague, et si nous regardons les vagues précédentes, nous avons vu que l'augmentation était assez régulière au début. Je pense donc que nous pourrions assister à cela. Mais encore une fois, nous devons regarder ce que les chiffres nous disent. Ainsi, le seul nombre de cas positifs ne nous dit pas grand-chose, car le nombre de personnes qui viennent se faire dépister change avec le temps, les gens se sont lassés du COVID et je pense qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ne se font pas dépister. Donc le nombre de cas positifs est à prendre avec des pincettes.", souligne Marta Nunes, chercheuse en analyse des vaccins et des maladies infectieuses à l'hôpital Chris Hani Baragwanath.

Pays le plus touché du continent, l’Afrique du Sud revendique une immunité collective de 85 % contre le coronavirus.