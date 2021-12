Covid-19 : premier cas du variant Omicron en Tunisie

La Tunisie a enregistré son premier cas confirmé du variant Omicron chez voyageur arrivé d'Istanbul, a déclaré vendredi le ministre de la santé.

Ali Mrabet, le ministre de la santé a déclaré que l'homme de 23 ans a été testé positif et que tous les autres voyageurs sur son vol en provenance de Turquie ont été contactés par les autorités tunisiennes pour être testés également.

La variante Omicron a d'abord été annoncée par l'Afrique du Sud, mais on a découvert depuis qu'elle était déjà présente en Europe.

Elle a incité les gouvernements du monde entier à réimposer des restrictions sur les voyages, malgré les avertissements de l'Organisation mondiale de la santé, qui estime que cela pourrait faire plus de mal que de bien.

Vendredi, l'OMS a déclaré qu'elle n'avait vu aucun rapport de décès lié à la nouvelle variante Omicron.

L'OMS a déclaré qu'il faudrait plusieurs semaines pour se faire une idée complète de la transmissibilité et de la gravité d'Omicron, et pour évaluer comment les vaccins, les tests et les traitements résistent à la nouvelle souche.