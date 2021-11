RDC : une application pour sécuriser les "creuseurs"

L’exploitation minière artisanale fait vivre de millions de personnes, en République démocratique du Congo mais elle endeuille aussi souvent de nombreuses familles. Des mineurs périssent trop souvent dans des fosses.

Un jeune Congolais a créé une application mobile appelée à réduire ce taux de mortalité. Il s’agit d’une ceinture que les mineurs portent à la taille avant de descendre dans leur lieu de travail.

" C'est une ceinture de sécurité, si à un moment donné quelque chose de dangereux devait nous arriver, ils seront alertés rapidement de l'autre côté et nous serons sauvés.", souligne Jean Tafazali, mineur, la trentaine révolue.

Le dispositif permet en effet de suivre le déroulement du travail des mineurs. Et est de plus en plus utilisé par les mineurs artisanaux.

" Chaque fois qu'un creuseur veut descendre dans la fosse, il porte une ceinture qui a un système GPS qui aide les responsables de la mine de voir tous les mouvements sous terre. Mais aussi, grâce à cette même ceinture, on peut voir la variation de la température sous terre, ce qui permet au gestionnaire de la mine de voir la plus forte variation de température et lui permet d'envoyer de l'oxygène pour sauver les personnes sous terre.", explique Victoire Shukuru, inventeur de Min Security.

Plusieurs mineurs gagnent leur pain au péril de leur vie. Et nombreux ont été arraché à l’affection de leurs proches, coincés dans les fosses.

" Si vous avez de la chance, vous retrouvez les morts, si vous êtes malchanceux, ils disparaissent. Vous ne les retrouvez jamais, et ils sont enterrés là. ", Sebyera Riziki, veuve de mineur et mère de cinq enfants.

Drame qui a été à l’origine de l’invention de Victoire Shukuru. " Lorsque j'ai assisté à ce drame, cela a révolutionné quelque chose en moi et m'a poussée à trouver certaines solutions. Étant donné que je suis dans le domaine du numérique, je me suis dit qu'il fallait que je crée une solution numérique qui puisse aider nos frères qui ont recours à l'exploitation minière pour trouver un moyen de survie.", explique l’inventeur.